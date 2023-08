“Perucetus colossus”: paleontólogos buscan la cabeza del fósil en medio de complicaciones

El paleontólogo del Museo de Historia Natural de la UNMSM, Mario Urbina, habló sobre el largo y difícil trabajo que fue encontrar los fósiles del histórico descubrimiento del que sería el animal más pesado del planeta. “Me tardó cuatro años convencer a la comunidad científica que había encontrado algo fuera de lo común”, reveló el estudioso en diálogo con RPP.

Añadió que el tamaño de estos fósiles no tiene antecedentes en otros encontrados en el mundo. “Para darte una idea, del animal acuático más grande que existía hace 37 millones de años, tú puedes cargar una vértebra con una sola mano. En el caso del mío, tienes que requerir seis personas para, aunque sea, levantarlo 10 centímetros”, explicó Urbina.

DIFICULTADES Y COMPLICACIONES

El paleontólogo comentó que el trabajo de recuperación de los restos fósiles ha sido muy complicado, básicamente, porque el equipo debió trabajar prácticamente a mano para retirar las toneladas de roca sin dañar los huesos. Explicó que tuvieron que romper ocho metros de roca para llegar a una vértebra y debían hacerlo usando pico y cincel, aunque ahora ya cuentan con una máquina.

Ahora los esfuerzos están enfocados en encontrar la cabeza del “Perucetus colossus”, lo que permitiría conocer su alimentación y reales dimensiones. Pese a sus esfuerzos, Urbina señaló que no es seguro que la cabeza fosilizada del animal se encuentre en el yacimiento donde hallaron las vértebras.

“Necesito suerte. No sé si la cabeza está ahí. Y cada metro que avanzo es plata y, cuando me tire el cerro o lo destruya y no haya fósil, he perdido la plata”, luego añadió: “Son ocho metros de concreto que tengo que romper para llegar a un hueso que es delicado como un wafer”, explicó el estudioso.

VUELTA AL MUNDO

La noticia del histórico descubrimiento de lo que sería el animal más pesado de la Tierra ha dado la vuelta al mundo. Son numerosos los medios de comunicación que le han ofrecido sus principales portadas al hallazgo en Perú.

Agencia EFE, France Press, AFP, CNN, Telemundo, El País, El Mundo, La Vanguardia, National Geographic, The Telegraph, BBC, AFP BB News, entre otros importantes medios del mundo destacaron el increíble descubrimiento.