Fallece Jorge Madueño, reconocido músico y compositor peruano

El destacado músico y compositor peruano, Jorge Madueño, partió a la eternidad, así lo informaron sus hijos a través de sus redes sociales.

“Mi padre nos dejó esta mañana, dejando un gran vacío y -porqué no- conversaciones pendientes, y digo pendientes y no pérdidas, porque las tendremos, allá, al otro lado de la puerta. Lo único que me consuela de saber que algún día moriremos, es saber que del otro lado nos encontraremos. Te despido con nuestra mejor fotografía, ilumíname siempre.”, se lee en la publicación del joven productor, Augusto Madueño.

A esta triste noticia, se sumaron las condolencias de personalidades reconocidas de la industria musical de nuestro país como Eva Ayllon, quien lamentó su partida.

“Fue mi amigo mi maestro mi confidente y consejero, luego bautizó a mi hijo Francisco y me dio un inmenso soporte espiritual”, se lee en un comentario de la cantante.

PELO MADUEÑO

Su hijo, Pelo Madueño, quien también es músico reconocido, publicó un emotivo video con la canción ´Across The Universe´ en donde se observan cortos clips de viajes y fotos de su padre, acompañado de un mensaje de gratitud.

“Viajes repentinos, viajes no programados. Viajes por destino, por amor, por duelos, por honor. Viajes y canciones, viajes de lecciones. Viajes a la Lima de Chabuca y también a la de mi padre Jorge. Maestro de muchos, amigo de tantos, padre de algunos… como yo. Gracias por todo padre, por el amor, la pasión, la integridad de este oficio, el talento y el genio que se queda en tus hijos. Y también en tus alumnos que te llevan a un lugar muy especial. Fuiste único y te honramos. Me quedo aquí sonándote”, se lee en la descripción de su post.