De regreso a las tablas: Javier Valdés y Patricia Villalobos presentan “Pequeñas infidelidades”

Tras 25 años alejada del teatro, la esposa del reconocido actor nacional, Javier Valdés, retorna a las tablas con una potente obra que nos relata el reencuentro casual de una ex pareja, cuyas heridas aún no han cicatrizado y cuyo final es totalmente inesperado.

VENAVER presenta, en el Teatro de Lucía, su primera gran producción teatral “Pequeñas infidelidades”, con las primerísimas actuaciones del consagrado actor nacional Javier Valdés y de su esposa, la actriz Patricia Villalobos, quien tras 25 años de estar alejada del teatro, retorna a las tablas con una potente obra al lado de su compañero de vida. La autoría pertenece al prestigioso dramaturgo argentino Mario Diament y la dirección está a cargo del reconocido director y dramaturgo argentino, Francisco Lumerman.

Las funciones son de jueves a lunes, 8 p.m. y domingo 7 p.m., del 25 de mayos al 26 de junio. Entradas en Joinnus (enlace bit.ly/3MmtYNi) o comunicándose al 966001903 o link wa.link/1r048r

“Pequeñas infidelidades” nos relata el reencuentro casual de una ex pareja. Ema (Patricia Villalobos) y Alejandro (Javier Valdés) no se han visto durante veinte años desde que su relación terminó, sin embargo, inesperadamente y por casualidades de la vida, ella termina mostrando un departamento en alquiler que él pretende adquirir. Ese encuentro inadvertido va revelando una historia del pasado que no ha terminado de sanar, saliendo a la superficie preguntas que parecían enterradas, mostrándonos una pareja con deudas por saldar.

Cabe señalar que Javier Valdés y Patricia Villalobos tomaron la decisión de actuar juntos en esta puesta en escena luego de que Mario Diament, autor de la obra y además amigo personal de la pareja, les propusiera realizar el montaje en el Perú, siempre y cuando fuesen ellos quienes la protagonizaran. Luego de leer la obra, los actores se sintieron muy conmovidos y comprometidos a realizarla ya que vieron muy necesario contar esta historia que refleja muy bien la realidad de muchas mujeres que han sufrido abuso sexual por su pareja, lo cual es desestimado por el propio agresor e inclusive puesto en tela de juicio por la sociedad.

Javier Valdés comenta: “Volver a actuar con Patty después de tanto tiempo es realizar uno de los sueños que estaban pendientes.Ella decidió dejar los escenarios y tomar otros rumbos, pero ahora tengo el enorme placer de acompañarte en este regreso. Me siento muy feliz. Gracias por volver. Bienvenida amor”.

Por su parte, Patricia Villalobos nos dice: “volver hacer teatro después de tantos años me llena de emoción y alegría y más aún con el compañero de mi vida , con él sigo haciendo camino”.