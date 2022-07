FIL 2022: W. Sánchez presenta su novela “Álter", la sensación de una realidad presente e invisible

La 26 edición de la Feria Internacional del Libro en Lima FIL LIMA 2022 inició y trae diversas novedades literarias para los lectores. Entre sus novedades está “Álter” de Wilder Hilario Sánchez, su primera novela tras un sinfín de nebulosas e incertidumbres.

HISTORIA

Álter nació de la idea fija que alumbra el final, un final nebuloso y arcaico que no tenía muchos atisbos de luz, solo una gran sombra enfrascada en el único verbo de acción. La presencia que acompaña a Diego parece indefinida y no tener un valor fijo, sino que parece ser una masa cambiante de rostros y actitudes, compuesta por muchas cosas a su vez.

Álter es un personaje incierto, sin embargo, el mismo autor confiesa: “Me gusta creer que Álter es solo producto de mi imaginación, sin embargo, es realmente la condensación de ideas, experiencias, zozobras, angustias y personas que alguna vez atravesaron mi vida. Todo el trayecto que conduce la escena final es solo una gran preparación para lo inevitable, para lo predestinado desde pregunta inicial”.

Los personajes parecen moverse algo diferente, pues, debido a que la novela está escrita en primera persona, pareciese que los personajes no se desarrollan a la complejidad de Diego, pero no es realmente así. Los personajes tienen un trasfondo, quizás no implícito, pero su evolución puede verse reflejada a través de las decisiones y palabras que cruzan con Diego. “Una mirada, una palabra, una decisión es mucho más determinante para mí que toda una descripción. Una persona puede entenderse mejor a través de sus decisiones que sus palabras”, comenta el autor.

La realidad en la que se desarrolla Álter parece una cotidianidad: una vida universitaria con preocupaciones nimias y comunes, tales como los exámenes y amigos. Pero es a través de ese contexto que se va descubriendo un mundo deforme, absurdo y hasta surreal, donde lo cotidiano se va entintando –o ensuciando– de matices irracionales e inconscientes que parecen no tener un origen.

Es este mundo, dibujado en descripciones sensitivas y pululantes como estas, una especie de preparación para el desenlace que parece comenzar con la llegada de Álter.

FIRMA DE EJEMPLARES

Hay que resaltar que el sábado 30 de julio el autor del libro estará presente en la Feria Internacional del Libro – FIL LIMA 2022 - firmando ejemplares. El horario para atender al público es de 11 a.m. a 8:45 p.m. hasta el domingo 7 de agosto, la feria se encuentra en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en el distrito de Jesús María.