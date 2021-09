Atención lectores: Bibliomóvil inicia su recorrido en el distrito de Puente Piedra

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) continúa realizando diferentes acciones descentralizadas para incentivar la lectura, educación y cultura entre los ciudadanos, así anunció la llegada del Bibliomóvil al distrito de Puente Piedra. Esta importante acción cultural se logra en coordinación con la municipalidad de la jurisdicción.

El Bibliomóvil se ubica en la Plaza Mayor del distrito, estará en este primer punto hasta el 15 de setiembre, luego continuará su ruta hacia el Parque Generación del Bicentenario (Asociación Chillón), del 16 al 30 del mismo mes. Los horarios de atención para el público son de martes a viernes, de 11:30 a.m. a 3:30 a.m., y los sábados de 11:30 a.m. a 3:00 p.m.

Las personas podrán acceder a propuestas como lectura al aire libre, resolución de consultas cotidianas, mediación de lectura, talleres, préstamo de libros de una colección de 550 títulos, entre otros servicios, dirigidos a niños, niñas y adultos mayores. Todo el despliegue se realiza bajo estrictas normas de bioseguridad para la tranquilidad de los asistentes.