Museo en casa: recorre la casa del Amauta de manera virtual y gratuita

Si bien no se puede salir durante dos semanas por la cuarentena, esto no significa que no puedes aprender cosas nuevas. Es así que el Museo José Carlos Mariátegui ha abierto sus puertas de manera online para hacer más divertido este periodo.

Se trata de un espacio cultural donde se exhibe la vida y obra del amauta, que fue inaugurado el 14 de junio de 1994 con ocasión de celebrarse el centenario del nacimiento de unos de los pensadores peruanos más influyentes del siglo XX.

Esta casa fue habitada por José Carlos y su familia desde 1925 hasta el 1930. Fue aquí donde publicó su famosa obra la “Escena contemporánea” (1925), la revista “Amauta” (1926) y “7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana” (1928).”

Así lo señala Ernesto Romero, director del Museo José Carlos Mariátegui, quien destacó que esta es una buena alternativa para que los estudiantes, y el público nacional e internacional puedan visitar de manera virtual nuestros museos”, precisó.

Mediante el enlace https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/CMJM/casa-museo-jose-carlos-mariategui/index.html las personas podrán apreciar algunos objetos personales de José Carlos Mariátegui, así como retratos de él realizados por artistas.