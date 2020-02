Primer restaurante de cocina peruana ancestral ofrece sabores antiguos de nuestra historia

‘Xoma’ ofrece una alternativa diferente para los amantes de nuestra comida, con antiguas recetas que dieron origen a la gastronomía que hoy cautiva al mundo.

Un viaje al pasado a través del paladar. Esta semana abrió sus puertas en Lima el primer restaurante de comida peruana ancestral. Este local propone degustar nuestra sazón de una forma diferente: con recetas antiguas cuyo legado dio origen a la gastronomía que hoy es líder en el mundo.

‘Xoma’, es el nombre del local que espera atraer a más de 18 mil turistas al año. Según el chef Ralf Zuñiga, dueño de esta propuesta, “regresar no es un retroceso, es poner a prueba una cocina que no tiene miedo de desafiar lo convencional, que no teme innovar”.

Su carta presenta verdaderas reliquias de diversas partes del Perú, como el Tostón de muti, plato a base de mote (el que supuso la principal fuente de carbohidratos de la época incaica). También mollejas, adobo y yuca en texturas; pulpo, pepián y maíz en texturas o cabrito, ollucos y algarrobo.

Todas las comidas se elaboran con técnicas ancestrales. El local también ofrece talleres de integración como bar y cocina participativa, donde se puede aprender a elaborar estos potajes y tragos ancestrales, como el exótico cóctel Chullachaqui.

El local, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Elías Aguirre de Miraflores, funciona solo con reservas por su limitada capacidad y atiende de lunes a sábado para almuerzos desde las 12:30 hasta las 3:30 PM, y cenas desde las 7:30 PM hasta las 11:30 PM.