Mario Vargas Llosa: “Conversación en La Catedral” cumple 50 años de su publicación

En la ciudad de Sevilla, entre los académicos más reconocidos que participan en el XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española se encuentra el escritor Mario Vargas Llosa, quien reflexionó sobre los cincuenta años de su obra “Conversación en la Catedral” ante 500 personas, en un acto celebrado en la Fundación Cajasol.

Sobre el aniversario de la novela confesó que “fue un libro que me costó muchísimo trabajo escribir. De todos los que he escrito ninguno me ha costado tanto esfuerzo hasta encontrar la manera de contar esa historia que quería contar desde que la padecí, porque es una novela que antes de escribirla la viví, y la vivieron todos los peruanos, que entre 1948 y 1956 sorportamos una dictadura militar”, dijo el Premio Nobel.

Contó también que el primer título “iba a ser Historia de un gardaespaldas, porque cuando empecé a escribir me pareció que un guardaespaldas podía encarnar mejor que nadie la dictadura”. Al final, “la conversación en el barsito llamado La Catedral iba a ser el punto de unión y enlace de todos los personajes en distintos tiempos y lugares. Cuando tuve esa idea, todo lo demás fue más fácil. Una conversacion central y otras que entrarían y salían”.

En otro momento agregó que “Conversación en La Catedral” es la novela que le llevó más tiempo en escribir, “tres años y medio”, dijo. Habló también de “esa idea de novela total, ese proyecto está en el corazón de toda novela que nos deslumbra”.