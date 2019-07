Pedro Suárez Vértiz dirigirá musical basado en su historia

Pedro Suárez Vértiz planea dirigir un musical basado en su historia y experiencia con fans. Esta idea la manifestó a través de una publicación en Facebook, en la que convocó a Los Productores, a Juan Carlos Fisher en la co-producción, Bruno Ascenzo para el guion y Vania Masías para la coreografía.

"Sé que mis canciones han formado parte de sus vidas. Hoy me encantaría que sus vidas formen parte de mis canciones. Por eso he decidido dirigir mi primer musical, pero no puedo hacerlo solo. Necesito un co-director que me ayude en este nuevo rol, Juan Carlos Fisher ¿vamos? No tengo idea cómo producirlo y quiero a los mejores: Los Productores, ¿se suman?", se lee en el post compartido por el artista nacional.

Como se recuerda, el rockero se ha mantenido alejado de los escenarios por un problema de salud que le impide cantar, sin embargo, no se ha alejado nunca de la música, haciendo de coach y jurado en varios programas concurso, y hoy nos sorprende con esta propuesta teatral.

Así como ha convocado a sus amigos, no dudó en hacer partícipe a sus fans. “Mándame tu historia, fotos de conciertos o cualquier recuerdo que tengas de cómo mis canciones te acompañaron en algún momento de tu vida”, finaliza el post.