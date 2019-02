García Belaunde revela venta ilegal de documentos históricos en jirón Amazonas

Foto: OjoPúblico.

Durante una sesión de la Comisión de Cultura, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) le mostró al ministro de Cultura, Rogers Valencia, documentos históricos presuntamente robados del Archivo General de la Nación.

García Belaunde presentó un documento oficial del entonces presidente de la República y general de división Andrés A. Cáceres, una cédula de montepío a favor de María Llerena, "viuda del primer contramaestre del monitor Huáscar".

“Lo tengo acá (el documento), señor presidente [de la sesión], para ver a quién se lo entrego. A qué entidad del Estado se lo entrego. Porque si lo entrego de repente se vuelve a perder”, indicó García Belaunde.

También reveló un bando del presidente José Rufino Echenique, fechado el 1 de abril de 1853. "Los he comprado para devolverlos a los lugares [de los] que fueron robados -insistió-. Pero, ¿qué garantía hay de que no sean robados nuevamente? Si el ministro me lo garantiza, se los entrego en este momento".

El ministro de Cultura, Rogers Valencia, agradeció el gesto y pidió que el parlamentario entregue esos documentos al Archivo de la Nación, "con la garantía de que el AGN va a tener cuidado de esos y de todos los documentos que están a su cargo".

Trascendió que el procurador público del Ministerio de Cultura se reunirá con el legislador Víctor Andrés Garcia Belaunde para que haga entrega de los documentos históricos que mostró.