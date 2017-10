Machismo: Tú también puedes ayudar a combatirlo siguiendo estos consejos

Lamentablemente los casos de violencia contra la mujer, como el ocurrido con Lorena Álvarez o Micaela de Osma, se han vuelto una constante que nos recuerda innegablemente cómo el machismo se ha escondido entre nosotros como la raíz invisible del problema.

Ya sabemos cómo el machismo puede camuflarse a nuestros ojos en las situaciones que vivimos todos los días. Ahora nos toca ver cómo podemos combatir el machismo en nuestra sociedad. Una tarea que, aunque es difícil, ciertamente no es imposible y es absolutamente necesaria.

Así es cómo puedes ayudar tú a cambiar la situación. Presta atención y sigue estos consejos para que no dejes pasar el machismo:

1. ¿Vas a decir algo y no puedes estar seguro de si aquello se podrá interpretar como un comentario machista? Haz este rápido ejercicio mental: piensa que se lo dices a un hombre y vé si tiene sentido. Si no lo tiene, es obvia la razón por la que no deberías decirlo.

2. Presta atención a las palabras que utilizas. Muchas veces en determinadas combinaciones se esconde una agresión machista ¿Has pensado, por ejemplo, por qué algunos optan por llamar ‘chica’ o ‘niña’ a una mujer cuando no lo es? ¿Qué quieren dar a entender?

3. Evita esos lugares comunes: ¿Un niño debe comer para ser “fuerte como su padre”? ¿Una mujer se puede vestir “provocadora”? ¿Algunas mujeres “se tardan” en ser madres? Tal vez nunca pensaste que esas frases pudieran herir a alguien: la clave está en levantarse día a día con una mente crítica.

Tampoco olvidemos esos ‘chistes’ que han sido repetidos tantas veces que muchos hemos dejado de verlos como lo que en verdad son: agresiones machistas ¿Crees que para una mujer el aspecto lo es todo? ¿Que las mujeres nacen para cocinar? ¿Que no están hechas para conducir?

4. No siempre la mejor defensa es el ataque: Si alguien te pide explicaciones porque cree que dijiste un comentario machista no lo tomes como un ataque directo a tu persona. Casi siempre duele admitir que estamos en un error, pero reflexionar y aprender de ellos vale la pena.