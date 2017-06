YouTube: El desconcertante y adorable video de un colibrí peruano ‘roncando’ se hace viral

Los virales de animales en YouTube a estas alturas son parte de nuestra rutina diaria de Internet. Perros, gatos e infinidad de otras mascotas son su mayoría los protagonistas de escenas que no tardan en dar la vuelta al mundo y acumular millones de vistas.

Sin embargo, la naturaleza también puede ser curiosa, tierna y definitivamente viral de YouTube. Un video que circula por las redes ha cautivado a los medios internacionales. Y además fue grabado nada menos que en nuestro país.

Aunque el material subido a YouTube que ha derretido corazones por todo el planeta se presenta como un adorable colibrí que ronca mientras duerme, la pregunta que no tardó en salir a la luz fue ¿realmente un colibrí puede hacer un acto que creíamos tan propio de los mamíferos?

Este video grabado en un centro de investigación peruano ha dado la vuelta al mundo.

Según señaló el sitio Gizmodo la respuesta es no. Pese a lo que nos parezca o querramos ver, estas aves no roncan. O al menos de la forma en que lo hacemos nosotros. En los mamíferos los ronquidos son producidos por vibraciones causadas por una obstrucción en las vías respiratorias.

Sin embargo, lo que hace este animal en el clip es salir de un estado llamado torpor. Según explica el biólogo Joe Hanson en It’s OK to be Smart, esto se trata de un proceso natural para un ave con “unas necesidades metabólicas increíblemente altas”.

“Para poder mover las alas a esa velocidad y mantenerse calientes necesitan el equivalente humano a una nevera llena de comida cada día”. Además, por su pequeño tamaño, también pierden calor corporal muy rápido.

Los colibrís son animales sorprendentes, pero para mantenerse deben consumir enormes cantidades de néctar e insectos, su principal fuente de alimento.

Es para poder conservar esa valiosa energía durante la noche que entran en un estado diario de hibernación que es el torpor. Si nuestro organismo perdiera calor, los músculos nos temblarían y nuestro metabolismo se activaría para elevar la temperatura.

Los colibríes hacen lo contrario. “Reducen esta temperatura de base y desconectan sus cerebros hasta el punto de que su respiración es casi indetectable”, así pueden dormir sin quemar calorías, explica Hanson. Lo visto en el video sería un ave dejando su estado de torpor hacia el amanecer.

En la escena, el animalito parece estar comenzando a respirar más cantidad de oxígeno para elevar su temperatura corporal, lo que para nosotros se ve como un ronquido. En el centro de investigación peruano del cual salió el video, se estudia el metabolismo del colibrí.

El pajarito estuvo durmiendo en una cámara que monitoriza los niveles de oxígeno y luego fue puesto en libertad ¿Qué te parece?