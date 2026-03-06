“Doctores de Guardia”: nuevo programa de salud llega a Panamericana este lunes

El programa “Doctores de Guardia” se estrena este lunes 9 de marzo por las pantallas de Panamericana Televisión, desde las 9:30 de la mañana, con una propuesta dedicada a orientar al público sobre temas de salud física, emocional y bienestar familiar.

El espacio contará con la conducción de los médicos Sara Castañeda y Sebastián Arrieta, quienes resolverán dudas sobre salud, prevención de enfermedades y calidad de vida, en un formato que incluirá participación del público en vivo, permitiendo que los asistentes puedan consultar directamente con especialistas.

Sara Castañeda, ginecóloga de profesión, y Sebastián Arrieta, médico especialista en obesidad, estarán acompañados por la psicóloga Romina Castro, quien abordará temas vinculados a la salud emocional y psicológica, brindando orientación tanto a los invitados en el set como a los televidentes.

INVITADOS DEL ESTRENO: LAURA SPOYA Y EDDIE FLEISCHMAN

En su programa de estreno, el espacio tendrá como primera invitada a la conductora de “Al Sexto Día”, Laura Spoya, quien contará detalles del accidente que sufrió recientemente y cómo estuvo a punto de quedar inválida.

Además, también participará en vivo el conductor de “24 Horas Mediodía”, Eddie Fleischman, quien hablará sobre el cáncer de piel y compartirá su experiencia sobre la prevención y el cuidado de la salud.