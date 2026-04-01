¡Sin filtro! Candidatos se enfrentan con todo en la quinta fecha del debate presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa desarrollando el debate presidencial en medio de polémicas y enfrentamientos, con miras a las Elecciones Generales del próximo 12 de abril.

Como en jornadas anteriores, estos espacios han estado marcados más por los cruces entre candidatos que por la presentación de propuestas y soluciones concretas que el país necesita para afrontar la crisis política actual.

Un hecho particular de esta fecha fue la participación de los dos candidatos con mayor intención de voto, quienes lideran las encuestas: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ambos favoritos para pasar a una eventual segunda vuelta y protagonistas de un tenso intercambio de palabras con otros candidatos.

DEBATE PRESIDENCIAL

Para Alicia Barco Andrade, especialista en comunicación política, estas jornadas de debate funcionan como un recordatorio dentro de una especie de subasta de ideas políticas, pero sin un rumbo claro ni un verdadero fin de direccionamiento. “No me queda claro a quién se dirigen; se dirigen al etéreo de la conciencia colectiva llamado peruanos, pero no los veo aterrizados en alguien porque todas las propuestas están pensadas para el siglo veinte”, agregó.

Asimismo, Luis Solari, ex premier, concuerda con la falta de claridad sobre a quiénes van dirigidas sus propuestas y la poca efectividad de los candidatos Fujimori y López Aliaga. “En ese universo es a quién le hablan ellos; se nota que ellos dos tienen capacidad para contratar, tienen un compañero que lo han traído de otro país porque no sabe cómo funciona el Perú”, manifestó.

ENFRENTAMIENTOS EN VEZ DE PROPUESTAS

Uno de los puntos centrales de este debate fue el tema de la educación, donde la candidata Pérez Tello arremetió contra sus contrincantes Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: “Desde el 28 de julio de 2017 hasta ahora hay 345 ministros y 18 ministros de educación, a fina cortesía de la señora Fujimori y el señor López Aliaga”. Como respuesta, Rafael López Aliaga arremetió acusándola de estar vinculada a presuntos temas de corrupción. “La persona que entregó al Perú a Odebrecht, que le debe al Perú más de 3 mil millones de dólares y será juzgada como parte de esa mafia”. Asimismo, Keiko Fujimori aseguró tolerar las críticas, pero sin entender el odio hacia su persona. “Yo tengo correa ancha para las críticas, pero no para las mentiras, y no sé qué le ha pasado porque la veo llena de odios (...)”, indicó.

Keiko Fujimori se dirigió a Rafael López Aliaga, asegurando que su intención no es atacarlo, sino reconocer con mayor claridad quiénes son los verdaderos adversarios políticos. “Quiero enviarle un mensaje a Rafael, voy a ser muy directa, he visto cómo en las últimas semanas me ha atacado, pero yo no he venido a pelear con usted porque los enemigos están allá y yo no le voy a hacer el juego a la izquierda; la mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta”, agregó.

Por otro lado, otro momento tenso se produjo durante el enfrentamiento entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, donde Sánchez cuestionó la integridad y los valores de la candidata de Fuerza Popular. “Yo sí soy buen hijo, soy buen hermano, yo sí soy buen padre, como usted comprenderá, señora Keiko”. Teniendo como respuesta un duro comentario por parte de Keiko Fujimori. “Cobarde”, manifestó.