Debate presidencial: el impacto de los enfrentamientos en la intención de voto

Los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones evidencian la fragilidad de los partidos y generan dudas sobre su impacto en la intención de voto.

A raíz de los últimos debates presidenciales realizados por el Jurado Nacional de Elecciones, donde se esperaba contar con candidatos sólidos y propuestas bien marcadas, el resultado fue todo lo contrario.

La poca seriedad y solidez de los partidos políticos a los cuales representan estos candidatos perjudica notablemente sus candidaturas, ya que priorizan otros factores por encima de lo que realmente debería importar.

Esto ha llevado a una irresponsabilidad por parte de ciertos candidatos y partidos políticos que, de una u otra forma, improvisan sin tener en cuenta la responsabilidad y poca preparación de sus integrantes para afrontar cargos públicos como el de la Presidencia de la República.

PARTIDOS POLÍTICOS

Según lo dicho por Ántero Flores Araoz, abogado y político, en entrevista con Phillip Butters, explicó que una de las principales causas de lo que ha ocurrido recientemente es la poca seriedad de los partidos políticos. “Con esta infinidad de candidatos que no pertenecen a partidos sólidos, con trayectoria, ahí están los resultados”, indicó.

Además, resaltó el gobierno de Martín Vizcarra, durante el cual se realizaron reformas electorales que, según su análisis, terminaron perjudicando aún más a los partidos políticos. “Se bajó el número de firmas para los partidos, no eran solamente firmantes o adherentes, no eran militantes, no lo sabían quienes firmaban, entonces tienes como 40 partidos y cada uno que ha hecho su club de amigos quiere ser candidato”, agregó.

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

Un tema en el que también hace hincapié son las encuestas, ya que pueden convertirse en un elemento que genere confusión si no se conoce su nivel de exactitud ni las metodologías en las que se basan para su elaboración. “Son las menos desconfiadas (encuestas) porque no sé si a ti (Phillip Butters) te habrán encuestado alguna vez; además, las muestras, cuando lees una ficha técnica para un electorado tan importante que hay en el Perú, las muestras son sumamente pequeñas”, agregó.

Por otro lado, no se le puede atribuir la confianza plena a estas encuestas, ya que durante las elecciones anteriores se han presentado irregularidades que han puesto en juicio las formas de elaboración. “Los antecedentes que hay de encuestas en anteriores elecciones, eso no se puede descartar, las encuestadoras más pintadas, erraron”, sostuvo.