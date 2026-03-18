Candidatos presidenciales exponen propuestas en foro de la Unión de Gremios

Más de 20 candidatos se dieron cita en el Foro Presidencial, organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un evento realizado para que los aspirantes al sillón presidencial puedan debatir sus ideas y propuestas.

Sin embargo, más que un debate, este evento sirvió como una plataforma para que los candidatos lanzaran promesas de cara a las elecciones generales, situación que ha generado polémica tanto en su organización como en el desenvolvimiento de sus participantes.

PROPUESTAS DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

La primera en tomar la palabra fue la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien actualmente se encuentra segunda en las encuestas, quien lanzó una propuesta llamada “Pensión por consumo”. “Nosotros hemos aprobado una norma que se llama Pensión por Consumo, en la que le damos a los ciudadanos la posibilidad de que a lo largo de su vida, a través de las compras que realicen, puedan ir acumulando un 1% del IGV”, indicó.

Otra propuesta que se lanzó, esta vez en el ámbito de la seguridad ciudadana, provino del candidato Carlos Espá, quien apuesta por las rondas campesinas como eje de seguridad. “Porque en la década de los 80, cuando el Estado se encontraba completamente sobrecargado e imposibilitado para luchar contra Sendero Luminoso, ahí sí confiábamos en las organizaciones sociales de base y ahora, como ya no vemos ese problema tan afusiante, ya las rondas campesinas nos parecen que son extremistas”, declaró.

EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD CIUDADANA

Enrique Valderrama, candidato por el Partido Aprista Peruano, puso el foco en el sistema educativo del país. “Vamos a construir colegios emblemáticos nuevamente, vamos a potenciar los COAR, vamos a potenciar el programa Beca 18 y no le vamos a quitar presupuesto”, agregó.

En el sector salud, se presentaron propuestas por parte de Fiorella Morinelli, quien indicó que ofrecerá un mejor sistema de atención médica para las comunidades más alejadas. “Vamos a descentralizar los servicios de salud para que lleguen a comunidades rurales y a zonas alejadas”

Por otro lado, José Luna Gálvez aseguró contar con el mejor equipo para enfrentar y combatir la inseguridad ciudadana. “Nosotros teníamos en ese momento y tenemos el mejor equipo en seguridad ciudadana con Daniel Urresti encabezando un conjunto de coroneles y generales”, expresó.

ELIMINACIÓN DE BANDAS CRIMINALES

Por último, Álvaro Paz de la Barra prometió aniquilar a las bandas criminales que vienen azotando la tranquilidad de nuestro país. “Voy a crear un grupo de captura, búsqueda y, disculpando la expresión, de aniquilamiento; las bandas criminales no merecen derecho”, finalizó.