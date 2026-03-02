Panorama electoral incierto a pocas semanas de los comicios: Así esta la ultima encuesta

Las elecciones generales están cada vez más cerca y, pese a la proximidad del proceso electoral, una parte importante de la población aún no define a su candidato favorito. Sin embargo, algunos aspirantes comienzan a posicionarse en las encuestas, mientras otros apenas logran destacar con bajos porcentajes de intención de voto.

Según el último sondeo de CIT​ Perú, el líder de las encuestas es Rafael López Aliaga con 14% de intención de voto. Muy por debajo se ubica Keiko Fujimori con 6,8%, seguida de César Acuña con 6,4%, Carlos Álvarez con 6,1% y Alfonso López con 5,1%. Más atrás aparecen Martín Vizcarra con 3,2%, José Luna Gálvez con 3,1% y Wolfgang Grozo con 2,9%.

Otros candidatos que figuran en la encuesta son George Forsyth con 2,3%, Paul Jaimes con 2%, Rafael Belaunde con 1,9% y José Williams con 1,6%. No obstante, lo que más llama la atención en este y otros estudios es el alto porcentaje de indecisos: el 15,7% asegura que no votaría por ningún candidato, el 3,2% optaría por blanco o viciado y el 10,9% no sabe o no opina, lo que evidencia el creciente desencanto ciudadano frente a la clase política.

El abogado penalista Enrique Ghersi consideró que, ante el actual escenario de fragmentación electoral, es probable que un candidato de izquierda vuelva a pasar a la segunda vuelta. Según explicó, el gran número de postulantes —más de 30 en la cédula electoral— podría dispersar el voto y generar un resultado inesperado.

CONFUSIÓN EN LA POBLACIÓN

En tanto, en las calles se percibe confusión entre los electores debido a la amplia oferta de candidatos y al tamaño de la cédula de votación. Muchos ciudadanos reconocen que les resulta difícil elegir a quien consideren la mejor opción para conducir el país en los próximos cinco años.