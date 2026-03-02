Panorama electoral incierto a pocas semanas de los comicios: Así esta la ultima encuesta

Las elecciones generales están cada vez más cerca y, pese a la proximidad del proceso electoral, una parte importante de la población aún no define a su candidato favorito. Sin embargo, algunos aspirantes comienzan a posicionarse en las encuestas, mientras otros apenas logran destacar con bajos porcentajes de intención de voto.
Según el último sondeo de CIT Perú, el líder de las encuestas es Rafael López Aliaga con 14% de intención de voto. Muy por debajo se ubica Keiko Fujimori con 6,8%, seguida de César Acuña con 6,4%, Carlos Álvarez con 6,1% y Alfonso López con 5,1%. Más atrás aparecen Martín Vizcarra con 3,2%, José Luna Gálvez con 3,1% y Wolfgang Grozo con 2,9%.
Otros candidatos que figuran en la encuesta son George Forsyth con 2,3%, Paul Jaimes con 2%, Rafael Belaunde con 1,9% y José Williams con 1,6%. No obstante, lo que más llama la atención en este y otros estudios es el alto porcentaje de indecisos: el 15,7% asegura que no votaría por ningún candidato, el 3,2% optaría por blanco o viciado y el 10,9% no sabe o no opina, lo que evidencia el creciente desencanto ciudadano frente a la clase política.
El abogado penalista Enrique Ghersi consideró que, ante el actual escenario de fragmentación electoral, es probable que un candidato de izquierda vuelva a pasar a la segunda vuelta. Según explicó, el gran número de postulantes —más de 30 en la cédula electoral— podría dispersar el voto y generar un resultado inesperado.
CONFUSIÓN EN LA POBLACIÓN
En tanto, en las calles se percibe confusión entre los electores debido a la amplia oferta de candidatos y al tamaño de la cédula de votación. Muchos ciudadanos reconocen que les resulta difícil elegir a quien consideren la mejor opción para conducir el país en los próximos cinco años.