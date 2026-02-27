Panorama electoral incierto: mayoría de peruanos aún no decide su voto

La carrera electoral en el Perú continúa con recorridos intensos de los candidatos por diversas regiones del país en busca de respaldo ciudadano. Sin embargo, el panorama político sigue siendo incierto, según revelan las más recientes encuestas de intención de voto.

De acuerdo con el último sondeo de Ipsos, Rafael López Aliaga lidera con 10% de intención de voto, seguido muy de cerca por Keiko Fujimori con 9%. Más atrás figuran Alfonso López-Chau con 4%, César Acuña con 4%, Carlos Álvarez con 3%, George Forsyth con 3%, José Williams con 3% y Enrique Valderrama con 2%.

La encuesta también muestra la evolución del escenario electoral en las últimas semanas. En enero, López Aliaga registraba 10%, luego subió a 12% a inicios de febrero, pero hacia fines de mes volvió a descender al 10%. En tanto, Keiko Fujimori pasó de 7% en enero a 9% en febrero, mostrando una tendencia al alza en la intención de voto.

ALTO PORCENTAJE DE INDECISOS

Pese a que López Aliaga y Fujimori se mantienen en los primeros lugares, el estudio revela que la mayoría de los electores aún no define su voto, lo que mantiene abierto el panorama de cara a las próximas elecciones generales. La elevada indecisión podría ser determinante en las próximas semanas, cuando las campañas ingresen en su etapa más intensa.