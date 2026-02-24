Hernando de Soto no fue designado como premier de nuevo gabinete: ¿Qué pasó?

El presidente encargado José María Balcázar juramentó esta tarde al nuevo gabinete ministerial, encabezado por la exministra de Economía Denisse Miralles, quien asumió como presidenta del Consejo de Ministros. La designación generó sorpresa en el escenario político, ya que horas antes se daba por hecho que Hernando de Soto asumiría el premierato.

Previo a la ceremonia oficial, distintas fuentes políticas señalaban que De Soto era el voceado para liderar la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, su nombramiento no se concretó y la decisión final del mandatario inclinó la balanza a favor de Miralles, lo que desató cuestionamientos y especulaciones en el ámbito político nacional.

Tras conocerse la conformación del gabinete, Hernando de Soto declaró ante la prensa que también se vio sorprendido por la designación, pese a haber sostenido conversaciones previas con el presidente Balcázar. Sus declaraciones incrementaron el debate sobre los criterios políticos detrás del nuevo equipo ministerial.

"Teníamos la lista completa (de ministros); desde entonces, más o menos de mediodía a dos de la tarde, no recibimos noticias y nos damos cuenta de que organizar una juramentación toma tiempo, faltaban las bandas presidenciales... de repente nos hemos enterado de que (el presidente Balcázar) se ha decidido por otro gabinete", explicó De Soto a los medios.

Diversos analistas y figuras públicas se pronunciaron sobre el nuevo gabinete ministerial. Entre ellos, el ex primer ministro y militante del APRA Javier Velásquez Quesquén, el congresista Guido Bellido y Alex Segura, candidato a diputado por Renovación Popular, quienes ofrecieron distintas posturas respecto a la conformación del Ejecutivo.

Para algunos sectores, el gabinete no garantizaría estabilidad ni continuidad democrática, al considerar que existiría una distribución de cuotas políticas en el Ejecutivo, particularmente vinculadas a agrupaciones como Alianza para el Progreso y Perú Libre, este último, partido al que pertenece el presidente Balcázar.

En paralelo, la ciudadanía exige que el nuevo gabinete priorice la seguridad ciudadana en el Perú, ante el avance de la delincuencia que golpea principalmente a Lima, seguida de Trujillo y otras regiones del país.

VOTO DE CONFIANZA Y ESCENARIO POLÍTICO EN EL CONGRESO

Por ahora, el panorama político es incierto respecto a si el Congreso de la República otorgará el voto de confianza al gabinete encabezado por Denisse Miralles, en medio de cuestionamientos por la exclusión de Hernando de Soto, la cual ha creado tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que podría marcar el rumbo de la gobernabilidad en las próximas semanas.