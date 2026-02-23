Encuesta Datum: Un 40% de la población aún no decide su voto

El economista Hernando de Soto asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de José María Balcázar, una designación que ha generado diversas reacciones en el escenario político nacional, a pocas semanas de las elecciones generales en Perú, donde los ciudadanos deberán elegir entre más de 35 candidatos presidenciales.

La crisis política que atraviesa el país se refleja en un dato contundente: en los últimos diez años, el Perú ha tenido ocho presidentes, una inestabilidad que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones.

Ahora tras la censura de José Jerí y la elección de Balcázar a pocos meses de las elecciones generales, la población deposita una última esperanza en las urnas para elegir a sus próximas autoridades; sin embargo, el escenario electoral se presenta más complejo de lo que parece.

Para Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, el actual panorama electoral refleja la crisis política y el desconocimiento de candidatos por parte del electorado de cara a los comicios del 12 de abril. “La campaña está fría, la gente no sabe quiénes son los candidatos ni cuáles son sus propuestas. Ahora buscan más informarse sobre qué está pasando en el país”, indicó.

Torrado explicó que, si bien existe un uso masivo de redes sociales en Perú, estas no son empleadas principalmente con fines informativos. “Es muy bajo el porcentaje de personas que utilizan las redes para informarse y alcanza solo el 24%”, precisó. Asimismo, agregó que los ciudadanos prefieren conocer a los candidatos de manera presencial en sus distritos y escuchar directamente sus propuestas.

ÚLTIMA ENCUESTA

La última encuesta de Datum Internacional ubica en primer lugar a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, con 13,4% de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 9,7%. Más atrás aparecen Carlos Álvarez con 6%, Alfonso López Chau con 5,7%, César Acuña con 3%, María Vizcarra con 2,6%, Roberto Sánchez con 2,5% y Jonhy Lescano con 2,4%. En tanto, el 16,3% aún no decide su voto, el 24,1% votaría en blanco o viciado y el 8,3% optaría por otros candidatos. En total, el bolsón de indecisos se ubica en 40%.

Según Torrado, otro factor clave en estas elecciones presidenciales en Perú es el nivel de rechazo hacia determinados candidatos. En ese escenario, Keiko Fujimori registra un 48% de rechazo ciudadano, el más alto entre los postulantes evaluados. “Va a depender mucho de su estrategia y de cómo maneje su campaña para superar y revertir la situación y convencer a ese sector que hoy la rechaza”, sostuvo.