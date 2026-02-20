Elecciones 2026: López Aliaga encabeza sondeo de CPI con 13,9%

A pocas semanas de las elecciones generales en el Perú, la encuestadora CPI publicó un nuevo sondeo nacional sobre intención de voto presidencial, revelando cómo se posicionan los principales candidatos en la recta final de la campaña electoral.

En el primer lugar se mantiene Rafael López Aliaga con 13,9%, consolidándose como el favorito en esta medición. Le sigue Keiko Fujimori con 7%, mientras que Alfonso López Chau alcanza 5,1%. Más abajo aparecen César Acuña con 4,4%, Carlos Álvarez con 4%, Martín Vizcarra con 3,2%, José Luna Gálvez con 3% y Yonhy Lescano con 2,2%.

Tras conocerse los resultados de la encuesta CPI, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se mostró prudente frente a las cifras que lo ubican como líder en intención de voto, señalando que continuará trabajando en su propuesta electoral sin triunfalismos. “Estoy recorriendo todo el Perú”, sostuvo.

Sin embargo, la encuesta de CPI también revela un alto porcentaje de electores indecisos, que alcanza casi el 30% a nivel nacional, una cifra clave que podría modificar el panorama en las próximas semanas.

CRITICAS A SUS CONTRINCANTES Y A BALCÁZAR

En otro momento, el líder de Renovación Popular cuestionó a sus principales adversarios, Keiko Fujimori, César Acuña y José Luna Gálvez, afirmando que las bancadas vinculadas a ellos respaldaron la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso de la República, quien asumió posteriormente la conducción del Ejecutivo de manera interina.