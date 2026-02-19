José Balcázar: Reacciones tras pedido de indulto por parte de Pedro Castillo

El expresidente Pedro Castillo, sentenciado en primera instancia a 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado, presentó una solicitud de indulto al presidente encargado José María Balcázar, a través de su abogado Walter Ayala. Actualmente, Castillo cumple condena en el penal Barbadillo, donde permanece recluido tras su destitución.

El documento fue enviado a Palacio de Gobierno y ha generado intensas reacciones en el ámbito político. Entre quienes se pronunciaron figuran el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre; Martín Salas, vocero y candidato al Senado por Alianza para el Progreso; y Pancho Calisto Giampietri, candidato al Senado por Renovación Popular.

Salas señaló: “Es una amenaza a la democracia, al pueblo peruano y a la justicia; el presidente de la República no debería expresarse así”, sostuvo Martín Salas, marcando distancia respecto a la postura de Segundo Montalvo, quien defiende la posibilidad de que se debe evaluar el pedido de Castillo.

Si bien en sus primeras declaraciones tras asumir el mando del Ejecutivo, Balcázar aseguró que no otorgaría indultos, diversos sectores recuerdan que meses atrás también se había mostrado contrario al señalar que está favor de la libertad de Pedro Castillo. La eventual decisión sobre el indulto presidencial se ha convertido en uno de los primeros temas que involucra a mandatario interino.

Combutters habló en exclusiva con Balcázar sobre este tema, quien señaló: “No he tenido conocimiento (del pedido de indulto), me he enterado por las redes. Por ahora estamos abocados exclusivamente a mantener la tranquilidad económica y financiera, y a garantizar las elecciones, que es lo que interesa”, sostuvo.

EL PASADO CUESTIONADO DE BALCÁZAR

La controversia se produce además en medio de cuestionamientos por la elección de Balcázar como presidente del Congreso y, en consecuencia, como presidente interino del Perú. Sectores críticos señalan que sus discursos radicales y posiciones polémicas generan incertidumbre en el actual escenario de crisis política.

Entre los cuestionamientos que involucran a Balcázar figuran sus polémicas declaraciones en las que se mostró a favor de relaciones sexuales con menores de edad. Balcazar había mostrado esta postura cuando se opuso a la ley que prohibió el matrimonio infantil en Perú.

Al respecto, Salas y Calisto criticaron las declaraciones vertidas en su momento por Balcázar. “Es una aberración, no puedes expresarte de esa manera sobre un menor de edad”, sostuvo Salas. “Los niños son intocables”, recalcó.

Asimismo, ha sido acusado de haberse apropiado de más de un millón de soles provenientes de las colegiaturas del Colegio de Abogados de Lambayeque en 2019. “Yo no tengo ninguna carpeta, todo está archivado”, indicó al ser consultado por este tema.