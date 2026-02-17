Perú está sin presidente: José Jerí fue censurado y ahora debe retomar funciones en el Congreso

El Congreso de la República logró la censura de José Jerí durante una sesión extraordinaria celebrada hoy, decisión que lo aparta de la presidencia encargada del Perú y lo devuelve a sus funciones como parlamentario; ahora, el Legislativo deberá elegir al nuevo titular del Parlamento, quien automáticamente asumirá la presidencia interina del país.

Parlamentarios que participaron en la sesión expresaron sus posturas sobre el futuro liderazgo del Congreso y la conducción del Ejecutivo por los próximos meses. El congresista Luis Aragón, de Acción Popular, y Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso y miembro de Perú Libre, coincidieron en que la censura de Jerí era necesaria ante la coyuntura política.

Por su parte, el candidato al Senado por Fuerza Popular, Carlos Mesía, afirmó que la crisis política se arrastra desde hace tiempo y advirtió que algunos procesos se estarían desarrollando al margen del reglamento, la Constitución y la ley. Según señaló, el Parlamento evalúa decisiones que impactan en instituciones fundamentales para el funcionamiento del sistema político.

Para Aragón, el próximo presidente interino debe ser honesto, transparente y con principios de autoridad, subrayando que el país necesita orden para enfrentar la actual coyuntura. En la misma línea, Cerrón sostuvo que el Perú requiere un gobernante que promueva la transparencia, el consenso y atienda las demandas de las mayorías.

DÍA CLAVE EN EL CONGRESO

Mañana será un día clave, ya que el pleno del Congreso de la República elegirá entre las cuatro listas presentadas hoy, entre las que figuran Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Raymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).