Congreso evaluará mañana si José Jerí continúa en Palacio de Gobierno

Mañana, el Congreso de la República debatirá la moción de censura contra el presidente de transición José Jerí, debido a sus reuniones cuestionadas fuera de Palacio de Gobierno con empresarios chinos y las presuntas contrataciones irregulares de trabajadores que obtuvieron empleo en el Estado tras estos encuentros.

La sesión está programada para las 10 de la mañana en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, donde los legisladores determinarán el futuro del mandatario en el cargo.

REACCIONES DE LA POLÍTICA NACIONAL

Diethell Columbus, candidato a diputado por Fuerza Popular, defiende la postura del fujimorismo de no apoyar la censura de Jerí y consideró que es irresponsable "jugar con cambios en Palacio de Gobierno".

"Si es que Jerí ha cometido una mala conducta, que se investigue. Si ha habido contrataciones irregulares, la fiscalía deberá determinarlo", señaló.

Por su parte, Frank Krklec, candidato a diputado por Renovación Popular, afirmó que Jerí no merece mantenerse en el poder debido a sus cuestionados antecedentes como congresista.

"Los peruanos no nos merecemos un presidente que, casi a medianoche, se reúna encapuchado con empresarios ni que contrate a personas que le llaman la atención en redes sociales", indicó.

INCERTIDUMBRE SOBRE LA PERMANENCIA DE JERÍ EN EL CARGO

La continuidad de José Jerí en Palacio de Gobierno sigue siendo incierta, ya que todo indica que el Congreso tiene decidido censurarlo, y en caso de aprobarse la medida, se convocará a una elección para elegir al presidente del Congreso que lo reemplazará siguiendo los trámites reglamentarios.