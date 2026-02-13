José Jerí: Fiscalía solicita documentos sobre contrataciones cuestionadas en Palacio

La situación del presidente José Jerí se complica cada vez más debido a las presuntas reuniones clandestinas con empresarios chinos y encuentros en Palacio de Gobierno con trabajadores que posteriormente habrían obtenido contratos con el Estado.

Este escenario ha motivado que en el Congreso de la República del Perú se impulsen mociones de vacancia, pedidos de censura e investigaciones por presunto tráfico de influencias desde el Ministerio Público.

El mandatario deberá declarar el próximo 2 de marzo ante el fiscal Tomás Aladino Gálvez, diligencia que se realizará en la sede presidencial. La investigación, catalogada como simple, tendrá un plazo inicial de 90 días para recopilar información y esclarecer los hechos vinculados al caso.

Además, la Fiscalía de la Nación ordenó al secretario general de la Presidencia entregar toda la documentación relacionada con la contratación de nueve mujeres en el despacho presidencial, como parte de las diligencias fiscales en curso.

Al respecto, Martha Chávez, candidata al Senado por Fuerza Popular, consideró que el presidente debería ser censurado. La exparlamentaria señaló que, “si es que no lo quieren ver en palacio de gobierno él tiene que ser censurado".

PERCEPCIÓN CIUDADANA ANTE LAS ELECCIONES GENERALES

Mientras tanto, en las calles crece el descontento ciudadano frente a la clase política y los candidatos que se tendrá que elegir el próximo 12 de abril. Diversos entrevistados por el programa Combutters manifestaron que perciben un escenario político repetitivo y aseguraron que aún no tienen decidido su voto.