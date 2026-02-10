José Jerí: Congreso busca firmas para evaluar continuidad presidencial

El presidente de transición José Jerí atraviesa una situación política compleja tras los recientes hechos que lo involucran, entre ellos presuntas reuniones reservadas con empresarios chinos y encuentros con trabajadoras que, luego de acudir a Palacio de Gobierno, habrían obtenido puestos en el Estado, hechos que actualmente generan cuestionamientos públicos y políticos.

Estas circunstancias han derivado en que el Congreso de la República impulse una moción de vacancia presidencial, presentada por la bancada de Perú Libre, además de siete mociones de censura promovidas por otros parlamentarios. Para ello, se vienen recabando firmas con el objetivo de convocar a un pleno extraordinario que defina la continuidad del mandatario en Palacio.

DENUNCIA CONTRA JERÍ

A este escenario se suma la denuncia presentada por Walter Ayala, candidato al Senado por “Juntos por el Perú”, quien afirmó haber interpuesto una acusación contra Jerí por el allanamiento a las celdas de expresidentes en el penal de Barbadillo. Según indicó, el jefe de Estado afrontaría investigaciones por presuntos delitos, situación que, en su opinión, podría tener consecuencias legales.

Por su parte, Elio Riera, abogado y candidato por Alianza para el Progreso, también se pronunció sobre la coyuntura política. Señaló que, si bien resulta importante preservar la estabilidad institucional, también consideró necesario evaluar posibles cambios en el escenario político, planteando interrogantes sobre la permanencia del mandatario en el cargo.

En otro momento, Riera cuestionó los allanamientos a las celdas de los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, señalando que, desde su perspectiva, podrían existir responsabilidades administrativas e incluso penales, tema que continúa generando debate en el ámbito político y jurídico.