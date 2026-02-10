Susana Gutiérrez habla por primera vez sobre reuniones con presidente Jerí

Susana Gutiérrez, una de las mujeres vinculadas al presidente de transición José Jerí, se pronunció en exclusiva para Combutters respecto a sus visitas a Palacio de Gobierno, tras los cuestionamientos surgidos en los últimos días.

Según indicó, han intentado dañar su honra y trayectoria profesional luego que se conociera que permaneció más de 10 horas en Palacio de Gobierno el pasado 31 de octubre. Gutiérrez, no negó la visita y aclaró que no fue la que realizó, indicando que también ingreso a la casa de Pizarro el 16 de noviembre.

Asimismo, negó tajantemente haber dormido en Palacio de Gobierno, señalando que “no tiene lógica que deslicen que yo he dormido en Palacio; he estado cumpliendo mis labores como lo he venido haciendo durante todo este tiempo”.

RELACIÓN CON JOSÉ JERÍ

Respecto a su relación con el mandatario, explicó que lo conoce del ámbito político y que han coincidido anteriormente en el Congreso, subrayando que su vínculo es estrictamente profesional. “Lo conozco desde hace muchísimo tiempo, como a muchas otras personas”, sostuvo.

Asimismo, calificó al presidente como un hombre trabajador dedicado a sus funciones las 24 horas del día, indicando que quienes laboran con él deben mantener ese ritmo. “Él trabaja 24/7 y todos debemos seguir ese ritmo”, afirmó.

Finalmente, señaló que tanto ella como las otras cuatro mujeres cuestionadas se mantienen firmes y cuentan con el respaldo del presidente de la República, rechazando las acusaciones relacionadas con supuestos beneficios o nombramientos tras reuniones con José Jerí.