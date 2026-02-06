Martha Moyano en Combutters

En medio de los problemas que han surgido por la destinación de dinero a la franja electoral, donde se encuentra involucrado el fundador de Primero La Gente, Miguel del Castillo, la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, visitó el set de Combutters, donde opinó al respecto y también brindó su punto de vista sobre la coyuntura política del país.

Durante su conversación con Phillip Butters, la candidata a la Cámara de Senadores del 2026 enfatizó que la aspirante a la presidencia del partido político en cuestión, Marisol Pérez Tello, es una persona que solo busca su beneficio personal, esto después de haberle solicitado a Carlos Álvarez que renuncie a su candidatura a Palacio de Gobierno.

SOBRE CASO ‘CHIFAGATE’

Ante los cuestionamientos que ha recibido José Jerí por vínculo en el caso ‘Chifagate’ por sus reuniones irregulares con empresarios chinos, Martha Moyano mencionó que el presidente debería hablarle con la verdad al titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez.

Finalmente, la congresista de Fuerza Popular comentó que sería complicado que Jerí Oré sea vacado o censurado, ya que se podría generar un problema en el interior del Parlamento. Además, enfatizó que después del 28 de julio deberá dar las explicaciones necesarias del hecho en el que se encontraría involucrado por su charla con ciudadanos asiáticos.