Mónica Yaya en Combutters

Candidata a la Cámara de Diputados por el APRA compartió su punto de vista sobre los problemas que se han suscitado en torno a la franja electoral y ‘Chifagate’.

A pocas semanas de las elecciones generales del 2026, la candidata del APRA a la Cámara de Diputados y expresidenta del tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, visitó el set de Combutters y opinó sobre la coyuntura nacional.

En conversación con Phillip Butters sobre el caso de la franja electoral que involucra al fundador del partido Primero La Gente, Miguel del Castillo, la aspirante al Congreso reveló que las normas colaboran a que las agrupaciones comentan accionares ilícitos.

Adicionalmente, Mónica Yaya enfatizó que los candidatos presidenciales de los partidos involucrados, como País Para Todos, con Carlos Álvarez, y Primero La Gente, con Marisol Pérez Tello, no se encuentran preparados para ser los mandatarios del Perú.

SOBRE JOSÉ JERÍ

Tras ser consultada sobre la situación de José Jerí en el caso ‘Chifagate’ por reuniones irregulares con empresarios chinos, la candidata a diputada por el APRA culpó al Congreso por haber colocado a Jerí Oré en Palacio de Gobierno.