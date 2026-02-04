Ernesto Bustamente y Roberto Vieira en Combutters

A menos de cuatro meses de las elecciones generales del 2026, el actual congresista de Fuerza Popular y candidato a la Cámara de Senadores por el mismo partido, Ernesto Bustamante, y el aspirante al Senado por Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Vieira, estuvieron en Combutters, donde opinaron sobre la coyuntura política.

APRECIACIÓN SOBRE JOSÉ JERÍ

En medio de los cuestionamientos que viene recibiendo José Jerí por sus reuniones irregulares y contrataciones en su despacho presidencial, Bustamante reveló que el partido que lidera Keiko Fujimori defiende la institucionalidad, por lo que no apoya una vacancia.

Por su parte, Vieira mencionó que Jerí Oré le ha mentido a todo el Perú, ya que en un primer momento el mandatario comentó que tuvo conversaciones con ciudadanos del país asiático para celebrar el Día de la Amistad Perú-China; sin embargo, las autoridades lo desmintieron.

Al ser consultado sobre José Domingo Pérez, Ernesto Bustamante calificó de ‘payaso’ al suspendido integrante del Ministerio Público, mientras que Roberto Vieira enfatizó que el ahora conductor de streaming debería estar encarcelado por vínculos con Odebrecht.