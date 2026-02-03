Mauricio Mulder y Alejandro Salas en Combutters

A pocas semanas de realizarse las elecciones generales del 2026, el candidato a la Cámara de Diputados por el APRA, Mauricio Mulder y el postulante al Senado por Perú Primero, Alejandro Salas, estuvieron en el set de Combutters y opinaron sobre la coyuntura política.

SOBRE EL CASO ‘CHIFAGATE’

Al ser consultados sobre el caso ‘Chifagate’ que implica a José Jerí, Mulder enfatizó que el Perú se encuentra a la deriva, y el mandatario tuvo una suerte de golpe para llegar a Palacio de Gobierno. “No hay un Gobierno. Ese señor (Jerí) no es presidente”.

Por su parte, Salas comentó que las reuniones irregulares de Jerí Oré con empresarios chinos, podría ser indicio para que las autoridades de justicia inicien investigaciones contra el jefe de Estado por diversos delitos en los que estaría involucrado.

Finalmente, tras la consulta de Phillip Butters sobre un apoyo popular que reciben en las calles, Mauricio Mulder manifestó que la gente le pide que vuelva al Congreso. “Quieren a políticos que realmente, lo sean y no aventureros”. De igual manera, Alejandro Salas mencionó que, durante sus visitas a las zonas del Perú, los ciudadanos lo saludan.