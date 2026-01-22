Rey con Barba en Combutters: opinaron sobre la situación de José Jerí por ‘Chifagate’

En medio de la crisis política que se vive en el Perú por las reuniones irregulares que sostuvo el presidente José Jerí con empresarios chinos en el denominado caso ‘Chifagate’, Rafael Rey y José Barba, opinaron sobre en Combutters sobre la situación del mandatario.

Durante su intervención, Rey enfatizó que el jefe de Estado es el único de lo que viene atravesando, lo que podría costarle su destitución. “El mismo culpable del caso por su comportamiento (…) La censura no cabe, lo que constitucionalmente cabe es la vacancia”.

Por su parte, José Barba mencionó que el mandatario debería ser investigado de acuerdo a ley, sin embargo, discrepó con el comportamiento que tuvo al juntarse de manera irregular con los empresarios asiáticos. “Debe tener un debido proceso (…) Tengo la impresión que ha tenido un comportamiento frívolo y sospechoso”.

VISIÓN SOBRE LAS ELECCIONES 2026

A pocas semanas de las elecciones generales del 2026, Barba reveló que si los comicios se realizan en los próximos 15 días cree que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, pasarían a la segunda vuelta electoral. Al ser consultado, Rafael Rey sobre los dos candidatos que podrían definir al próximo mandatario, el exministro de Defensa prefirió guardar silencio.