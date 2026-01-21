Carlos Espá opina sobre situación de José Jerí: ¿Qué dijo el candidato presidencial?

Tras la presentación del presidente José Jerí en la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las reuniones irregulares con empresarios chinos, el candidato presidencial de Sí Creo, Carlos Espá, opinó sobre la situación del mandatario en Combutters.

En medio de su intervención, el aspirante a Palacio de Gobierno se mostró en contra de la salida de Jerí Oré, enfatizando que la próxima persona que asuma el cargo podría ser peor. “Creo que sacar a Jerí es como sacar mocos por babas. Se debe asegurar un tránsito transparente para las elecciones”.

SITUACIÓN EDUCATIVA EN EL PERÚ

El también periodista, decidió opinar sobre la situación educativa que pasan los escolares del Perú y compartió una serie de cifras. “El 70% de los baños de las escuelas públicas están colapsados. Hay vidrios de las aulas rotas (…) Antes de la pandemia, el 60% de escolares de Lima acudía a colegios particulares”.

Finalmente, al ser consultado sobre su ausencia de la escena política durante el régimen de Pedro Castillo, Carlos Espá enfatizó que el exjefe de Estado estuvo rodeado de personajes que le hicieron daño al Perú años atrás. “Veía a personas vinculadas al Movadef y recalcitrantes del Sutep. Había un sector absolutamente vinculado a la subversión”.