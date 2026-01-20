Mesías Guevara y Enrique Valderrama en Combutters: comparten propuestas presidenciales

Candidato del Partido Morado y APRA difundieron las ideas que tienen en caso de que ganen las elecciones del 2026.

A vísperas de las elecciones generales del 2026, el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, y el candidato del Apra, Enrique Valderrama, estuvieron en Combutters, donde compartieron sus propuestas presidenciales previo a los comicios del 12 de abril.

SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

En declaraciones al ser consultado sobre su plan en torno a la seguridad ciudadana, Valderrama aseguró que destinarán millones de soles para reducir los índices criminales en el territorio peruano. “Incrementaremos el número de policías. Crearemos un grupo de inteligencia para la captura de cabecillas de bandas transnacionales y construiremos doce nuevos penales”.

Por su parte, Mesías Guevara enfatizó que harán una purga en la Policía Nacional del Perú (PNP) después de conocerse que varios agentes de la entidad se encuentran vinculados a organizaciones criminales. “Reestructuremos la PNP. Debemos mejorar el ingreso a la PNP, no podemos tener personas que ingresen por la puerta falsa (…) Apostamos en el uso de la inteligencia artificial”.

Aunque es complicado que los aspirantes a la presidencia en el 2026 puedan coincidir en propuestas, tanto el candidato del APRA como el del Partido Morado aseguraron que ambos en un futuro Gobierno reformarían el Ministerio Público y otras instituciones.