Raúl Noblecilla: "En Cuba se han logrado derechos sociales que en Perú están a años luz de lograrse"

Raúl Noblecilla, candidato a la segunda vicepresidencia por Podemos Perú, generó polémica tras su participación en el programa “Combutters”, donde aseguró que en Cuba se han alcanzado derechos sociales que, a su juicio, en el Perú aún están “a años luz” de lograrse.

Durante la entrevista, Noblecilla también fue consultado sobre los casos de exalcaldes, expresidentes y funcionarios que vienen siendo procesados judicialmente. Al respecto, sostuvo que “al corrupto hay que llamarlo corrupto”, y remarcó que la corrupción no distingue ideologías.

"UN PERÚ PARA TODOS"

Al referirse a su visión de país, el candidato señaló que aspira a “un Perú para todos los peruanos”, en el que se aprovechen las riquezas nacionales y se garantice que cualquier ciudadano, sin importar su clase social, pueda acceder a mejores oportunidades.

Finalmente, Noblecilla se definió ideológicamente al señalar que “si ser comunista es amar la paz y la justicia social, me enorgullece ser comunista”. Asimismo, cuestionó el estado de la democracia en el país y afirmó que no se consideraría “caviar”.