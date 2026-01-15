Alejandro Salas sobre reunión de José Jerí con empresario chino: "Hay lobbies"

El abogado y candidato al Senado por Perú Primero, Alejandro Salas, se pronunció luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluó este jueves el recurso de apelación en contra de la resolución que declaró la improcedencia de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra.

En entrevista para "Combutters", el también exministro de Pedro Castillo expresó su optimismo en que el JNE dará una respuesta positiva a la apelación del partido y reveló los motivos por los cuáles el hermano de Martín Vizcarra no apeló a su sentencia por el delito de colusión, situación que motivó la presentación de 3 tachas contra su candidatura.

"Él lo ha manifestado públicamente que quedó decepcionado de la situación y no quiso saber más, recibió la sanción y buscó rehabilitarse de manera inmediata (...) la reparación civil él la paga pero no logra encontrar el voucher", dijo.

SOBRE REUNIÓN EXTRAOFICIAL DE JOSÉ JERÍ

Por otra parte, Salas Zegarras cuestionó la reunión extraoficial que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang, la noche del pasado 26 de diciembre del 2025 en un chifa de San Borja.

"Lo clandestino nunca lleva a algo positivo, lo clandestino siempre va a ser clandestino (...) esta situación deja mucho que pensar y las explicaciones que ha dado no son explicaciones sólidas (...) si la persona (el empresario) tiene vínculos con el Estado y tiene intereses con el Estado, creo que la respuesta se cae por sí sola, hay lobbies", sostuvo.