Roberto Chiabra propone crear “brigadas de policía militar” para enfrentar la criminalidad

En entrevista con el programa Combutters, el general Roberto Chiabra presentó su propuesta para combatir la delincuencia y el crimen organizado al señalar que, de llegar a la Presidencia, formará brigadas de “policía militar” que se encargarán de patrullar las calles y reforzar la seguridad ciudadana. Según explicó, estas unidades estarían conformadas por personal especialmente entrenado para tareas de control interno.

Chiabra rechazó la iniciativa de desplegar al Ejército para recuperar el orden público, al indicar que los militares están preparados para la defensa de la soberanía nacional y no para labores de seguridad ciudadana. “Yo voy a sacar a personal entrenado, instruido y equipado para tareas puntuales”, sostuvo, al remarcar que su propuesta busca una intervención más técnica y especializada.

El exministro también advirtió que una de las principales limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas en las calles es la falta de protección legal. “Si llegan a matar a alguien se convierten de héroes a villanos”, afirmó, en referencia a los riesgos jurídicos que enfrentan los militares cuando son desplegados en funciones de orden interno.

CONTROL TERRITORIAL

Finalmente, Roberto Chiabra subrayó que para ganarle la lucha a la criminalidad es indispensable que el Estado recupere el control territorial de las zonas más golpeadas por el delito. En ese sentido, indicó que sus brigadas de policía militar serían una herramienta clave para restablecer la autoridad y la presencia del Estado en las calles.