14/01/2026

Giulliana Loza afirma que Domingo Pérez nunca probó “ni un sol” fuera al patrimonio de Keiko

Según la abogada, los peritajes concluyeron que “cero, ni un sol” de los supuestos aportes ingresó a Keiko Fujimori y que “nunca se pudo determinar lo que no existía”.



Durante una entrevista televisiva, la abogada Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori, afirmó que el proceso conocido como Caso Cócteles fueun caso que nunca debió haber empezado y sostuvo que la ex candidata presidencial fue sometida a una persecución judicial que la llevó a estarcasi 500 días privada de su libertad, alejada de sus hijas”. En ese contexto, indicó que las decisiones adoptadas durante la investigación tuvieron efectos que quebraron familias y muchos perdieron su trabajo”, en referencia a las medidas impulsadas por el equipo del fiscal José Domingo Pérez.

Loza recordó que una de las detenciones de Fujimori se produjo cuando acudió a la fiscalía, subrayando que la enviaron a prisión la primera vez por entrar cumplidamente a la fiscalía ante un mandato del fiscal que le llamó a declarar”. Para la abogada, este hecho demuestra que el trato procesal fue desproporcionado, al punto que yo no quisiera pensar qué le pudieron haber hecho si se hubiera tratado de otro ciudadano sin exposición pública, lo que vuelve a colocar en el centro de la crítica la actuación del fiscal Pérez.

Caso Cócteles y defensa de Keiko Fujimori

La defensa también cuestionó el sustento probatorio de la acusación fiscal al revelar que las pericias ordenadas por el propio Ministerio Público concluyeron que no hay desbalance patrimonial ni en Keiko Fujimori ni en Mark Vito. Según Loza, los informes establecieron que cero, ni un sol de los supuestos aportes ingresó a su patrimonio y que, en cuanto a la supuesta ruta del dinero desde Brasil, nunca se pudo determinar lo que no existía, debilitando así la tesis sostenida por José Domingo Pérez durante más de una década.

Frente a ese escenario, Loza señaló que su patrocinada está legalmente habilitada para iniciar acciones contra el Estado y los responsables del proceso, al precisar que le asiste la ley para reclamar una indemnización por daños tras los años de investigación y las prisiones preventivas. La abogada remarcó que su estudio jurídicova a analizar debidamente cada actuación y que ahí donde encontremos razones y motivos legales… vamos a actuar siempre en pleno derecho”, en una clara alusión al rol desempeñado por José Domingo Pérez en el Caso Cócteles.


