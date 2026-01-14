Giulliana Loza afirma que Domingo Pérez nunca probó “ni un sol” fuera al patrimonio de Keiko

Durante una entrevista televisiva, la abogada Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori, afirmó que el proceso conocido como Caso Cócteles fue “un caso que nunca debió haber empezado” y sostuvo que la ex candidata presidencial fue sometida a una persecución judicial que la llevó a estar “casi 500 días privada de su libertad, alejada de sus hijas”. En ese contexto, indicó que las decisiones adoptadas durante la investigación tuvieron efectos que “quebraron familias y muchos perdieron su trabajo”, en referencia a las medidas impulsadas por el equipo del fiscal José Domingo Pérez.

Loza recordó que una de las detenciones de Fujimori se produjo cuando acudió a la fiscalía, subrayando que “la enviaron a prisión la primera vez por entrar cumplidamente a la fiscalía ante un mandato del fiscal que le llamó a declarar”. Para la abogada, este hecho demuestra que el trato procesal fue desproporcionado, al punto que “yo no quisiera pensar qué le pudieron haber hecho” si se hubiera tratado de otro ciudadano sin exposición pública, lo que vuelve a colocar en el centro de la crítica la actuación del fiscal Pérez.

Caso Cócteles y defensa de Keiko Fujimori

La defensa también cuestionó el sustento probatorio de la acusación fiscal al revelar que las pericias ordenadas por el propio Ministerio Público concluyeron que “no hay desbalance patrimonial” ni en Keiko Fujimori ni en Mark Vito. Según Loza, los informes establecieron que “cero, ni un sol” de los supuestos aportes ingresó a su patrimonio y que, en cuanto a la supuesta ruta del dinero desde Brasil, “nunca se pudo determinar lo que no existía”, debilitando así la tesis sostenida por José Domingo Pérez durante más de una década.

Frente a ese escenario, Loza señaló que su patrocinada está legalmente habilitada para iniciar acciones contra el Estado y los responsables del proceso, al precisar que “le asiste la ley” para reclamar una “indemnización por daños” tras los años de investigación y las prisiones preventivas. La abogada remarcó que su estudio jurídico “va a analizar debidamente” cada actuación y que “ahí donde encontremos razones y motivos legales… vamos a actuar siempre en pleno derecho”, en una clara alusión al rol desempeñado por José Domingo Pérez en el Caso Cócteles.