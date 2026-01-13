Cecilia García: “Lo que nos preocupa es que nos roben el voto en la mesa”

Cecilia García, candidata a la vicepresidencia y al Senado por el partido Podemos Perú, pidió a los militantes de su agrupación política que participen como personeros en las próximas elecciones generales de abril. En entrevista con el programa Combutters, sostuvo que existe el riesgo de que les “roben el voto en la mesa”, por lo que consideró clave que sus simpatizantes estén atentos durante el conteo de sufragios.

En diálogo con Phillip Butters, García hizo un llamado a los ciudadanos para que reafirmen su confianza en el partido liderado por José Luna Gálvez para contribuir activamente a la defensa de los votos. En ese contexto, remarcó que la presencia de personeros es una herramienta clave y fundamental para garantizar la transparencia en el proceso y evitar irregularidades durante la jornada electoral.

La candidata también saludó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar improcedente la candidatura de Mario Vizcarra al Senado debido a una condena por peculado. En cuanto a otros aspirantes, afirmó que Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, se muestra nervioso en la campaña y consideró que el humorista Carlos Álvarez, de País Para Todos, debería continuar en el ámbito de la comicidad.

SOBRE JOSÉ JERÍ

Finalmente, Cecilia García lanzó duros cuestionamientos contra el presidente de la República, José Jerí, a quien acusó de haberse reunido con un empresario comunista chino y enfatizó que debería dar explicaciones al país por sus actos. Con estas declaraciones, la candidata de Podemos Perú buscó marcar distancia y reforzar su discurso de fiscalización y vigilancia política en la antesala de los comicios.