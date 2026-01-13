Guido Bellido explica su salida de Perú Libre y su alianza con José Luna

El congresista Guido Bellido saludó la decisión judicial que archivó de manera definitiva la investigación por presunta afiliación terrorista, afirmando que su caso demuestra la vigencia del Estado de derecho. “Nosotros, como hombres de izquierda, siempre vamos a sujetarnos a lo que está normado y eso está demostrado”, sostuvo durante la entrevista, en la que también advirtió que no se puede tolerar que la justicia sea utilizada como herramienta política, pues “no podemos permitir una injusticia contra nadie, ni siquiera contra tu enemigo”.

Caso Bellido, justicia y democracia en debate

En relación con el proceso que enfrentó, Bellido remarcó que la resolución judicial confirma que no existían pruebas que sustenten la acusación fiscal. “Está demostrado, el Tribunal Constitucional lo ha demostrado”, afirmó al ser consultado sobre la validez de las decisiones que afectaron a figuras políticas en los últimos años, añadiendo que muchas veces “han querido aplicar hechos que la norma no indicaba”, lo que —a su juicio— genera persecuciones sin sustento legal.

Respecto al escenario político y la estabilidad institucional, el legislador sostuvo que cualquier presidente debe someterse al control del Parlamento y del Ministerio Público cuando existan cuestionamientos. “Ningún presidente puede estar entrando andando en capucha para reuniones con empresarios. Eso es totalmente cuestionable”, expresó, precisando que existen mecanismos constitucionales para evaluar responsabilidades porque “acá se necesita 66 votos para relevar de la responsabilidad… si hay una persona que no debe estar, no debe estar”.

Sobre su ubicación ideológica y su actual alianza política, Bellido negó ser comunista y afirmó que su posición es la de una izquierda que participa dentro del sistema democrático. “Nosotros somos gente de izquierda, somos gente progresista, pero en qué momento yo he planteado alguna acción comunista”, indicó, explicando además su acercamiento a José Luna por coincidencias políticas previas: “Pepe Luna me invitó con independencia y hoy estoy con Pepe Luna”, enfatizando que su permanencia responde a un proyecto distinto al que planteó en Perú Libre.