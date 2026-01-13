Rafael López Aliaga: “En mis encuestas salgo con 23% y Keiko con 7 u 8”

Durante una extensa entrevista con Phillip Butters en el primer programa de Combutters, el alcalde de Lima y aspirante presidencial Rafael López Aliaga sostuvo que en los cerros de Lima ha comprobado que la gente “vota por quien le soluciona su problema”. En ese contexto, aseguró que ha conversado con dirigentas de ollas comunes y les ha prometido que “van a ser proveedoras de las tres comidas para toda la criatura desde que está en el vientre de su mamá hasta que termine el colegio”.

Rafael López Aliaga cuestiona las encuestas y asegura que mediciones extranjeras lo ubican hasta con 23%

Consultado por la última encuesta de Datum, que lo ubica con 12% de intención de voto, López Aliaga fue tajante al señalar que “es mentira” y que no confía en estudios con muestras reducidas. Según explicó, “cuando la muestra es tan ridícula como 1,200 a nivel nacional, eso no refleja la realidad”, añadiendo que él recibe información de “encuestas de 5,000 y 8,000 muestras hechas por gente que está fuera del Perú”.

El líder de Renovación Popular afirmó que esos estudios alternativos lo colocan “en 23%, en otra sale 20 y en otra sale 18”, mientras que, según él, Keiko Fujimori “se queda en 7 u 8”. En contraste con los sondeos difundidos en medios locales, sostuvo que “los demás no existen” y que lo que se muestra públicamente sería una “inflada” que distorsiona la real intención de voto.

López Aliaga también recordó episodios pasados en los que, según él, las encuestas fallaron, señalando que “a Castillo lo ponían como que no existía y terminó llegando segundo”, y que a él mismo “me ponían número ocho”. En ese marco, sostuvo que en estadística “todo lo que ha pasado antes no sirve para nada respecto a lo que va a pasar en el futuro” porque “los hechos son distintos y la foto es distinta”.