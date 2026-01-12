López Aliaga sobre encuentro entre Jerí y empresario chino: “Que el presidente nos diga toda la verdad”

El candidato presidencial Rafael López Aliaga se pronunció sobre la reunión extraoficial que sostuvo el presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang la noche del 26 de diciembre en un chifa ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja. El encuentro, que no figura en el Portal de Transparencia, ha generado cuestionamientos sobre la agenda y la transparencia del jefe de Estado.

En entrevista con el programa Combutters, López Aliaga sostuvo que un presidente debe manejarse con “transparencia absoluta” y consideró que Jerí tiene la obligación de ofrecer una conferencia de prensa para explicar los detalles de la cita con el empresario asiático. A su juicio, la falta de registro oficial alimenta las dudas y afecta la confianza de la ciudadanía en el gobierno.

El líder político también cuestionó el discurso del Ejecutivo en materia de seguridad, al señalar que el gran error del mandatario es creer que ha ganado la batalla contra la criminalidad cuando, en realidad, la delincuencia y el crimen organizado siguen poniendo en jaque al país. Añadió que la percepción de inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas que afectan a los peruanos.

PREFERENCIAS ELECTORALES

Finalmente, López Aliaga se refirió a la última encuesta de Datum y la calificó como “una mentira”. Aseguró que no coincide con sondeos privados realizados en el extranjero, los cuales —según dijo— lo ubican con 23% de intención de voto frente al 7,8% de Keiko Fujimori, a quien situó en segundo lugar, mientras que, en su opinión, el resto de candidatos “no existe” en la contienda electoral.