Josué Gutiérrez responde por controversia de actas electorales con series 900 mil

A raíz de las irregularidades denunciadas en el proceso electoral y la controversia generada por las actas electorales, se ha puesto en cuestionamiento el control y la supervisión de los organismos electorales durante los comicios.

Ante esta situación, se ha originado una disputa entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien ha exigido la realización de nuevas elecciones, calificando el proceso como un fraude que habría afectado la transparencia y el derecho al voto de los ciudadanos.

DERECHO DE VOTO

Para el Defensor del Pueblo Josué Gutierrez, el derecho a voto es un principio fundamental avalado por la ley y que se ha visto vulnerado en las últimas elecciones. “No me voy a basar en un reglamento o en una ley, cuando por principio universal constitucional que está por encima de todos, el derecho de sufragio es un derecho inherente y la sostenibilidad de la estructura del estado se da en función a eso”, indicó.

Para Gutierrez este derecho no debería ser vulnerado ya que es algo regido por la constitución. “Lo que está en la constitución no necesita ni reglamento ni ley se puede cumplir por un principio general y ningún jurista serio podría cuestionar eso”, agregó.

DISPUTA POR LA SERIE 900 MIL

Por otro lado, frente a la denuncia presentada por Rafael López Aliaga sobre las actas electorales del denominado código 900 mil, Gutiérrez aseguró que la cadena de custodia se cumplió de manera adecuada durante todo el proceso. “La cadena de custodia en este código 900 mil se cumplió a cabalidad por los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional, no hubo ningún cuestionamiento en la instalación de las mesas ni el escrutinio de los resultados”, enfatizó.