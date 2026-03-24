Candidatos protagonizan intercambio de propuestas en debate presidencial

Este 23 de marzo se llevó a cabo el primer Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se reunieron 11 de los 35 candidatos en el Centro de Convenciones de Lima.

Esta jornada se realizó con el objetivo de que los candidatos expusieran sus propuestas, garantizando la transparencia y equidad en sus intervenciones, y así orientar al ciudadano a pocas semanas de las elecciones del 12 de abril.

En este primer bloque del debate, la asistencia fue obligatoria para asegurar una mayor transparencia. Asimismo, no solo se escucharon propuestas, sino que también se evidenciaron momentos incómodos y enfrentamientos característicos de este tipo de eventos.

DEBATE LLENO DE POLÉMICAS

Una jornada que estuvo marcada más por momentos tensos y con pocas propuestas de parte de algunos candidatos; uno de ellos fue el candidato Fernando Olivera Vega, quien indicó que la mentira es la base de la corrupción. “Tenemos que acabar con la mentira que es la base de la corrupción; hoy no está penada, hay que poner las penas más altas para este delito”.

Asimismo, una de las propuestas que más polémica generó fue la del candidato Carlos Álvarez, quien planteó la inhabilitación de por vida para aquellos funcionarios que hayan robado al Estado. “Obviamente, la muerte civil perpetua a esos funcionarios que han robado al estado; nunca más toca un centavo del estado a este funcionario y, obviamente, cárcel si se comprueba toda culpabilidad”, enfatizó.

CANDIDATOS SE ENFRENTAN

Uno de los momentos más polémicos se dio cuando Olivera increpó a César Acuña, señalándolo como cabecilla de una presunta organización criminal y cuestionando el origen de su fortuna. “Usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso (...) con usted la delincuencia ha crecido, ‘La Jauría’, ‘Los pulpos’, en su gobierno regional han avanzado y tiene sometido a Trujillo”. Mientras tanto, Acuña sostuvo que esos temas de delincuencia le competen al Poder Ejecutivo. “Como gobernador regional, mi preocupación siempre ha sido combatir la delincuencia; quien tiene que preocuparse como política de Estado es el Ejecutivo”.

Por otro lado, Rafael López Aliaga cuestionó a funcionarios que han vivido del estado sin realizar sus funciones adecuadamente. “Gente que ha estado 30 años viendo de la teta del estado y que no ha hecho nada, estamos hartos de esta gente que ha creado este caos”. Por su parte el candidato Lescano le respondió no haberse enriquecido ilegalmente en su tiempo de congresista. “Yo he salido sin actos de corrupción ni delitos cometidos, no me he enriquecido como congresista”, respondió.