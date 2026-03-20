Controversia por uso de armas no letales en intervenciones

La aprobación del uso de armas no letales para serenazgo, impulsada por el gobierno de José María Balcázar, genera debate sobre su eficacia frente a la delincuencia.

El Gobierno aprobó el uso de armas no letales; sin embargo, esta medida ha generado controversia respecto a si realmente ayudará a reducir la delincuencia o si seguirá siendo una limitación para que las autoridades enfrenten estas situaciones con mayor eficacia.

En un país donde la delincuencia ha puesto en vilo los sistemas de seguridad, esta medida ha sido implementada para el personal de serenazgo, con el objetivo de fortalecer y dar mayor relevancia a sus intervenciones.

Esta norma, impulsada por el gobierno del presidente José María Balcázar, ha generado diversas opiniones: algunas a favor de otorgar mayor autoridad al personal de serenazgo, y otras en contra, que consideran que no es la medida adecuada para combatir la delincuencia.

NUEVA MEDIDA DE SEGURIDAD

Esta medida, recientemente publicada en el diario oficial El Peruano, ha sido respaldada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien manifestó que los serenos de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentran capacitados para afrontar esta responsabilidad.

Estas declaraciones han generado polémica, ya que meses atrás su antecesor, Rafael López Aliaga, había sido consultado sobre esta medida, mostrando una postura en contra. “No voy a exponer a un sereno, ya he tenido acá dos casos, que viene la viuda y los niños y es todo un drama, no, no es la solución”, indicaba el ahora candidato a la presidencia. Asimismo, en ese momento Reggiardo opina lo mismo. “Es una medida que no genera realmente un efecto en la lucha frontal y la reducción de la delincuencia y la criminalidad”.

OPINIÓN DE UN EXPERTO EN ARMAS

Luis Miguel Llanos, experto en armas, aseguró que esta medida no es suficiente para combatir la delincuencia. “A estos gurús que dicen que si necesitan armas no letales, no, señores, lo que se necesita es entrenamiento, primeros auxilios en primer lugar, después saber pelear, estar en buena forma física; esa es un arma no letal, así que antes de eso, entrenamiento psicológico, físico (...)”, indicó.

Además, agregó que estas armas no letales que se proponen estarían mejor implementadas en los efectivos policiales.“Y el arma no letal se la recomiendo a todos los policías, ellos si la pueden usar, los resguardos también, la seguridad con arma de fuego también pueden tener un arma no letal para poder medirla”, sostuvo

MEDIDA CONTRAPRODUCENTE

Por otro lado, el cuestionamiento a esta medida radica en la peligrosidad de los delincuentes, quienes, al enfrentarse a este tipo de situaciones, podrían atentar contra la vida del sereno que intente intervenir utilizando un arma no letal, como ocurrió en el caso del delincuente apodado “El Loco Cris”.