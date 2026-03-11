Wolfgang Grozo en polémica por reuniones con Zamir Villaverde que antes negó

El candidato presidencial de Integridad Nacional, Wolfgang Grozo, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse presuntas reuniones con el empresario Zamir Villaverde, encuentros que el aspirante al sillón presidencial había negado públicamente cuando se desempeñaba como coronel de inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En un primer momento, Grozo aseguró no haberse reunido con Villaverde e incluso señaló que fue el propio empresario quien lo habría buscado durante un evento en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Sin embargo, posteriormente Villar salió al frente y mostró fotografías de las reuniones sostenidas con el ahora candidato presidencial.

En una entrevista exclusiva con el periodista Phillip Butters, el empresario Zamir Villaverde afirmó que fue el propio Grozo quien lo invitó a la sede de la Fuerza Aérea del Perú para sostener reuniones relacionadas con posibles proyectos a futuro en la institución. “Desde el año 2018 hasta el 2021 me he comunicado con el señor Wolfgang Grozo”, sostuvo el empresario al referirse al periodo en el que mantuvieron contacto.

Asimismo, Villaverde mostró numerosos chats y comunicaciones con el candidato de Integridad Nacional, señalando que habrían mantenido alrededor de 200 conversaciones durante el tiempo en que coincidieron en eventos, reuniones oficiales e incluso encuentros en su casa. “Me sorprende la falta de lealtad que ha tenido hacia mi persona al negar públicamente una amistad que hemos tenido”, manifestó.

VILLAVERDE LANZA ULTIMÁTUM A WOLFGANG GROZO

El empresario también afirmó que Wolfgang Grozo tiene la oportunidad de pronunciarse públicamente sobre su relación y las reuniones que sostuvieron en el pasado. De lo contrario, aseguró que revelará más información y pruebas en los próximos días. “Wolfgang Grozo, te doy plazo hasta el domingo para que digas por qué fuiste a mi casa, con quiénes te reuniste y quiénes fueron tus amigos en esa época”, advirtió Villaverde.