Elecciones generales 2026: nuevo sondeo de Datum cambia el panorama electoral

La campaña para las elecciones generales en Perú entra en su recta final. A pocas semanas de los comicios del 12 de abril, los candidatos continúan recorriendo distintas regiones del país con el objetivo de convencer al electorado y captar el voto ciudadano para llegar a Palacio de Gobierno.

En las últimas semanas se han publicado diversas encuestas de intención de voto, que muestran un escenario electoral cambiante. Uno de los candidatos que lideraba los sondeos era Rafael López Aliaga, sin embargo, el más reciente estudio de la encuestadora Datum revela un nuevo panorama en la preferencia de los peruanos.

Según este último sondeo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aparece en el primer lugar con 10.7% de intención de voto, desplazando a Rafael López Aliaga, quien ahora registra 10% de respaldo ciudadano en la carrera presidencial.

Otros candidatos también figuran en esta medición. Alfonso López Chau alcanza 5.5% de preferencia, seguido por César Acuña con 5.2%. Más atrás se ubican Carlos Álvarez con 5%, Phillip Butters con 4.2%, Johnny Lescano con 2.6% y Martín Vizcarra con 2.3%, reflejando un escenario electoral fragmentado entre varias candidaturas.

ALTO PORCENTAJE DE INDECISOS

A pesar de estas cifras, el dato que más llama la atención en la encuesta de Datum es el elevado número de votantes indecisos. Un 23% de ciudadanos asegura que votaría en blanco o viciado, mientras que 15% aún no decide por qué candidato votar, lo que evidencia que más de un tercio del electorado todavía no define su voto, situación que podría cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales en Perú en las próximas semanas.