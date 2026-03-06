Caso Aerocontinente vuelve a la palestra tras captura de Lupe Ceballos

La captura de Lupe Ceballos González ha vuelto a poner en el centro del debate el caso Aerocontinente, una investigación vinculada a Fernando Ceballos Gonzales, alias “El Lunarejo”, fundador de la aerolínea que, según las autoridades, fue utilizada para el transporte de sustancias ilícitas y lavado de dinero.

Fernando Ceballos creó Aerocontinente, una empresa aérea que en poco tiempo logró expandirse en el mercado peruano e internacional, despertando la atención de las autoridades por su rápido crecimiento. Durante la década de los 90, la aerolínea llegó a contar con varios aviones que cubrían rutas a distintas ciudades del Perú y otros países, ofreciendo pasajes a precios considerablemente bajos, lo que le permitió captar un gran número de pasajeros.

Las investigaciones revelaron que Aerocontinente fue utilizada para lavar dinero proveniente del narcotráfico. En ese entonces, Lupe Ceballos, hermana del empresario, era el rostro público de la compañía, mientras que Fernando Ceballos se encargaba de tomar las principales decisiones dentro de la empresa, en lo que las autoridades calificaron como un esquema familiar de operaciones ilícitas.

CONDENAS POR NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS

Tras varios años de investigación, Fernando Ceballos Gonzales, alias “El Lunarejo”, fue condenado en 2005 a 20 años de prisión por narcotráfico y a 27 años por el delito de lavado de activos, en uno de los casos más emblemáticos vinculados al uso de empresas de transporte para actividades ilícitas.

En tanto, esta semana se confirmó la captura de Lupe Ceballos González, quien había sido sentenciada en 2019 a 25 años de cárcel, lo que ha reavivado el interés público por el caso Aerocontinente, considerado uno de los mayores escándalos en la historia de la aviación comercial en el Perú.