“La verdad a prueba”: Desde este lunes a las 7:30 de la noche con Andrea Llosa

La periodista y conductora Andrea Llosa regresa a la pantalla de Panamericana Televisión después de más de 20 años con el programa “La verdad a prueba”, un nuevo espacio de corte social e investigativo que promete revelar historias ocultas y esclarecer conflictos personales con la ayuda de especialistas.

Según explicó la conductora, el objetivo del programa será abordar situaciones reales donde la verdad sea el eje central. Llosa señaló que la honestidad, uno de los valores más importantes en la sociedad, se ha ido perdiendo, por lo que el espacio buscará confrontar mentiras y descubrir lo que realmente ocurrió en cada caso.

El programa recibirá diversos tipos de historias, desde problemas de pareja hasta conflictos familiares o laborales. Personas que sospechen de engaños, traiciones o mentiras podrán acudir al espacio televisivo para investigar y esclarecer los hechos.

ESPECIALISTAS INVESTIGARÁN CADA CASO

Para lograrlo, el programa contará con un equipo multidisciplinario integrado por poligrafistas, detectives privados, especialistas en ciberseguridad, analistas de microgestos y mentalistas, quienes evaluarán cada caso para verificar la autenticidad de las versiones presentadas. Todas las investigaciones se realizarán con autorización de las personas involucradas y respetando los procedimientos legales.

El estreno de “La verdad a prueba” por la pantalla de Panamericana Televisión está programado para este lunes a las 7:30 de la noche, cuando el público podrá conocer las primeras historias que buscarán revelar lo que realmente ocurre detrás de cada caso.