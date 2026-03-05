Daniel Urresti en Combutters tras salir en libertad por caso Hugo Bustíos

El exministro del Interior y excandidato presidencial Daniel Urresti se pronunció en exclusiva para Combutters, luego de recuperar su libertad tras un fallo del Tribunal Constitucional, decisión que no anula la condena de 12 años de prisión que pesaba en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Durante la entrevista, Urresti ratificó su inocencia y aseguró que incluso le favorecería enfrentar un nuevo proceso judicial para demostrar que no tuvo participación en el crimen ocurrido en Ayacucho. “Si hay otro juicio me conviene, porque ahí demostraré mi inocencia. Yo jamás participé en la muerte de Hugo Bustíos”, afirmó.

Asimismo, el exministro cuestionó la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal, que lo llevó a prisión, y adelantó que tomará acciones legales contra los magistrados que participaron en el proceso. Según indicó, presentará denuncias penales y administrativas contra los jueces, al considerar que fue sentenciado sin pruebas claras.

En el ámbito político, Urresti anunció que respaldará la candidatura presidencial de José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, y también manifestó su apoyo a la eventual candidatura de su esposa al Senado.

URRESTI NO DESCARTA VOLVER A LA POLÍTICA

El exministro señaló que no descarta postular a la alcaldía de Lima en futuras elecciones, aunque precisó que, si Podemos Perú gana los comicios, le tocará asumir nuevamente el cargo de ministro del Interior, retomando así su participación activa en la política nacional.